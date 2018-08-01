Украинские силовики обстреляли Желобок и Лозовое в ЛНР

Луганск, 1 августа. Украинские силовики два раза за минувшие стуки обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что украинские военные два раза нарушили режим перемирия. Они применили вооружение БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Огонь пришелся по позициям в населенных пунктах Желобок и Лозовое. Всего по территории республики выпустили более 50 снарядов. Ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала введение режима прекращения огня с 1 июля.

Это было сделано в связи с начавшимся сезоном уборки урожая. Напомним, Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года, когда ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. За время конфликта на юго-востоке Украины, по данным ООН, погибли около 10 тысяч человек.