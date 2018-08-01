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Трое российских журналистов погибли в Африке | 1 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Трое российских журналистов погибли в Африке | 1 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III завершился неудачей. Лидеры РФ, Турции, Франции и ФРГ посветят сентябрьскую встречу вопросам Сирии. Ряд новых законов вступает в силу в России 1 августа.
    8:26 1 Августа 2018
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    Трое российских журналистов погибли в Центральноафриканской Республике

    Трое российских журналистов погибли в Африке | 1 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В Центральноафриканской республике были убиты три российских журналиста: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Тела убитых россиян были обнаружены 30 июля около города Сибю, который находится в 300 км от столицы ЦАР города Банги. Обстоятельства их гибели сейчас выясняются. По факту убийства Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело. Силовики готовы сотрудничать с правоохранительными органами ЦАР для оказания помощи в расследовании. Российские дипломаты также занимаются сбцором информации, хотя изначально посольство России в стране не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

    Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III завершился неудачей

    Трое российских журналистов погибли в Африке | 1 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III завершился неудачей. Об этом сообщает пресс-служба Командования глобального удара ВВС США. По данным ведомства, было принято решение уничтожить ракету во время ее пролета над Тихим океаном из соображений безопасности. Запуск ракеты был проведен 31 июля из шахтной пусковой установки на авиабазе Вандерберг, расположенной в штате Калифорния. Спустя несколько часов американское военное командование отправило ракете сигнал о самоуничтожении. Причины неудачи не разглашаются. 

    Лидеры РФ, Турции, Франции и ФРГ посветят сентябрьскую встречу вопросам Сирии

    Трое российских журналистов погибли в Африке | 1 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сирийское урегулирование станет главной темой сентябрьской встречи лидеров России, Турции, Франции и Германии, заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Встреча лидеров четырех стран запланирована на 7 сентября. Переговоры пройдут по инициативе турецкого президента Тайипа Эрдогана. Лаврентьев уточнил, что стороны обсудят помощь сирийским беженцам, которые находятся на территории Турции. По его данным, их около 3,5 миллиона. 

    Ряд новых законов вступает в силу в России 1 августа

    Трое российских журналистов погибли в Африке | 1 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Новые законы, затрагивающие различные категории граждан, вступили в силу в России 1 августа. Так повышены пенсии для работающих пенсионеров. Максимальный размер прибавки составит 235 рублей. Кроме того, теперь иностранные граждане, прибывающие в Россию через Свободный порт Владивосток, смогут использовать электронные визы. Также сообщается, что владельцы предприятий с 1 августа могут приобретать экипировку и средства индивидуальной защиты для своих сотрудников за счет средств Фонда социального страхования РФ. Помимо этого, изменения коснутся расписаний поездов дальнего следования, которое будет указываться по местному времени, а не по московскому, как сейчас.
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