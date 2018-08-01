Трое российских журналистов погибли в Африке | 1 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Трое российских журналистов погибли в Центральноафриканской Республике В Центральноафриканской республике были убиты три российских журналиста: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Тела убитых россиян были обнаружены 30 июля около города Сибю, который находится в 300 км от столицы ЦАР города Банги. Обстоятельства их гибели сейчас выясняются. По факту убийства Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело. Силовики готовы сотрудничать с правоохранительными органами ЦАР для оказания помощи в расследовании. Российские дипломаты также занимаются сбцором информации, хотя изначально посольство России в стране не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III завершился неудачей Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III завершился неудачей. Об этом сообщает пресс-служба Командования глобального удара ВВС США. По данным ведомства, было принято решение уничтожить ракету во время ее пролета над Тихим океаном из соображений безопасности. Запуск ракеты был проведен 31 июля из шахтной пусковой установки на авиабазе Вандерберг, расположенной в штате Калифорния. Спустя несколько часов американское военное командование отправило ракете сигнал о самоуничтожении. Причины неудачи не разглашаются.

Лидеры РФ, Турции, Франции и ФРГ посветят сентябрьскую встречу вопросам Сирии Сирийское урегулирование станет главной темой сентябрьской встречи лидеров России, Турции, Франции и Германии, заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Встреча лидеров четырех стран запланирована на 7 сентября. Переговоры пройдут по инициативе турецкого президента Тайипа Эрдогана. Лаврентьев уточнил, что стороны обсудят помощь сирийским беженцам, которые находятся на территории Турции. По его данным, их около 3,5 миллиона.