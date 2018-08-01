Ученые назвали неожиданную опасность алкоголя

Сидней, 1 августа. Ученые Университета Маккуори в Сиднее выяснили, что употребление алкоголя женщинами во время грудного вскармливания приводит к нарушениям развития мозга у детей. Доказательства этому они нашли во время исследования, которое длилось с 2004 года.

Австралийские ученые привлекли к научной работе более пяти тысяч детей, а также их матерей. Добровольцы отвечали на тест, который включал вопросы о потреблении алкоголя. Как пишет MedicalXpress, ученые зафиксировали умственное развитие детей каждые два года. Выяснилось, что уровень употребления спиртных напитков влиял на навыки мышления малышей в возрасте 6–7 лет. Ученые объяснили, что алкоголь может изменить состав грудного молока, вызывая дефицит витаминов в раннем возрасте.

Также спирт повреждает клетки мозга и влияет на цикл сна и бодрствования. Эксперты рекомендуют кормящим женщинам воздержаться от употребления табака и алкоголя.