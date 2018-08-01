Меню
Общество
Ученые назвали неожиданную опасность алкоголя
Общество
Роскачество проверило ранние арбузы на содержание нитратов и пестицидов
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые назвали неожиданную опасность алкоголя

    147

    Ученые назвали неожиданную опасность алкоголя

    Сидней, 1 августа. Ученые Университета Маккуори в Сиднее выяснили, что употребление алкоголя женщинами во время грудного вскармливания приводит к нарушениям развития мозга у детей. Доказательства этому они нашли во время исследования, которое длилось с 2004 года.

    Австралийские ученые привлекли к научной работе более пяти тысяч детей, а также их матерей. Добровольцы отвечали на тест, который включал вопросы о потреблении алкоголя. Как пишет MedicalXpress, ученые зафиксировали умственное развитие детей каждые два года. Выяснилось, что уровень употребления спиртных напитков влиял на навыки мышления малышей в возрасте 6–7 лет. Ученые объяснили, что алкоголь может изменить состав грудного молока, вызывая дефицит витаминов в раннем возрасте.

    Также спирт повреждает клетки мозга и влияет на цикл сна и бодрствования. Эксперты рекомендуют кормящим женщинам воздержаться от употребления табака и алкоголя.

    Ученые назвали неожиданную опасность алкоголя

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.