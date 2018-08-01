Крымские власти ищут подрядчика реконструкции тоннельного водовода в Ялте

Севастополь, 1 августа. Крымские власти проводят электронный тендер на определение подрядчика реконструкции тоннельного водовода в Ялте для снабжения водой всего южного берега полуострова, стартовая цена соглашения составляет 8,557 миллиарда рублей, говорится в материалах на портале государственных закупок.

Отмечается, что подрядчик будет определен в этом месяце, а все ремонтные работы должны быть выполнены до конца 2020 года.

Согласно постановлению специалистов, водовод находится в аварийном состоянии. Он является единственным источником водоснабжения Большой Ялты, в случае крушения необорудованных участков тоннеля жители Большой Ялты (140 тысяч человек — Прим.ФАН) останется без воды, сообщается в первостепенных мероприятиях по обеспечению водоснабжением населения Крыма, которые были предоставлены министерством природы и экологии РФ в 2014 году.

Напомним, ялтинский тоннельный водовод, который обеспечивает водоснабжение Большой Ялты, был построен в 1964 году.

Крым стал частью РФ после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение региона в состав РФ.