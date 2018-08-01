Меню
Экономика
Крымские власти ищут подрядчика реконструкции тоннельного водовода в Ялте
Политика
«Тревожный синдром Трампа»: психологи заявили о росте числа американцев, боящихся политики президента США
Следующая новость
Загрузка...

    Крымские власти ищут подрядчика реконструкции тоннельного водовода в Ялте

    55

    Крымские власти ищут подрядчика реконструкции тоннельного водовода в Ялте

    Севастополь, 1 августа. Крымские власти проводят электронный тендер на определение подрядчика реконструкции тоннельного водовода в Ялте для снабжения водой всего южного берега полуострова, стартовая цена соглашения составляет 8,557 миллиарда рублей, говорится в материалах на портале государственных закупок.

    Отмечается, что подрядчик будет определен в этом месяце, а все ремонтные работы должны быть выполнены до конца 2020 года.

    Согласно постановлению специалистов, водовод находится в аварийном состоянии. Он является единственным источником водоснабжения Большой Ялты, в случае крушения необорудованных участков тоннеля жители Большой Ялты (140 тысяч человек — Прим.ФАН) останется без воды, сообщается в первостепенных мероприятиях по обеспечению водоснабжением населения Крыма, которые были предоставлены министерством природы и экологии РФ в 2014 году.

    Напомним, ялтинский тоннельный водовод, который обеспечивает водоснабжение Большой Ялты, был построен в 1964 году.

    Крым стал частью РФ после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение региона в состав РФ.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.