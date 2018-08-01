На Украине в канализационном коллекторе нашли тело бойца ВСУ

Киев, 1 августа. В городе Лозовая Харьковской области Украины было найдено тело военнослужащего вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в пресс-службе областной полиции.

Отмечается, что тело 23-летнего молодого человека было найдено на территории воинской части. На трупе зафиксированы телесные повреждения. Труп находился в канализационном коллекторе.

Как пишут украинские СМИ, на месте работает полиция. Известно, что погибший служил по контракту и являлся бойцом батальона «Донбасс». Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Ранее сообщалось, что тела военнослужащих ВСУ, погибших при неудачной атаке, доставили в морг Горловки. 21 мая подразделения ВСУ под прикрытием артиллерийского обстрела жилых кварталов Горловки предприняли попытку атаки под населенным пунктом. В итоге ВСУ потеряли не менее десяти военнослужащих. Отметим, что Киев признал потерю лишь двух солдат.