Меню
Украина
На Украине в канализационном коллекторе нашли тело бойца ВСУ
Общество
Роскачество проверило ранние арбузы на содержание нитратов и пестицидов
Следующая новость
Загрузка...

    На Украине в канализационном коллекторе нашли тело бойца ВСУ

    232

    На Украине в канализационном коллекторе нашли тело бойца ВСУ

    Киев, 1 августа. В городе Лозовая Харьковской области Украины было найдено тело военнослужащего вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в пресс-службе областной полиции.

    Отмечается, что тело 23-летнего молодого человека было найдено на территории воинской части. На трупе зафиксированы телесные повреждения. Труп находился в канализационном коллекторе.

    Как пишут украинские СМИ, на месте работает полиция. Известно, что погибший служил по контракту и являлся бойцом батальона «Донбасс». Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

    Ранее сообщалось, что тела военнослужащих ВСУ, погибших при неудачной атаке, доставили в морг Горловки. 21 мая подразделения ВСУ под прикрытием артиллерийского обстрела жилых кварталов Горловки предприняли попытку атаки под населенным пунктом. В итоге ВСУ потеряли не менее десяти военнослужащих. Отметим, что Киев признал потерю лишь двух солдат.

    На Украине в канализационном коллекторе нашли тело бойца ВСУ

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.