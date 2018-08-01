Japan Tobacco купила «Донской табак»

Токио, 1 августа. Японская табачная компания Japan Tobacco завершила сделку по приобретению российского производителя «Донской табак».

Как говорится в пресс-релизе компании, сделка была закрыта накануне. Новый актив позволит компании из страны восходящего солнца усилить свои позиции на российском рынке.

Кроме того, после приобретения российской компании портфель брендов Japan Tobacco будет дополнен российскими марками, а также расширена сеть распространения табачной продукции.

Напомним, что бизнесмены из Японии заявили о планах по приобретению «Донского табака» весной этого года. Сумма сделки оценивалась в 90 миллиардов рублей, и это без учета долга в 10 миллиардов рублей.

В середине июня Федеральная антимонопольная служба России разрешила японскому производителю приобретение российской компании.

