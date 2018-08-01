Мэр Лос-Анджелеса предрек «экономическую катастрофу» из-за торгового конфликта США и КНР

Гонконг, 1 августа. Рост экономической отрасли Лос-Анджелеса может стремительно замедлиться и свестись только к одному проценту из-за «бессмысленной» полномасштабной торговой войны между КНР и Соединенными Штатами. В противном случае данный показатель мог бы достичь отметки 5-6 процентов. Об этом заявил мэр калифорнийского города Эрик Гарсетти, побывавший с визитом в Гонконге.

Торговые конфликты между Пекином и Вашингтоном могут обернуться двадцатипроцентным падением грузового оборота двух главных морских портов штата Калифорния, которые совместно формируют крупнейший в США портовый район, подчеркнул Гарсетти.

Он указал на то, что данный портовый район является первостепенным звеном поставок китайских товаров на американский рынок, пишет издание South China Morning Post.

«Мы непременно можем столкнуться с потерей рабочих мест и часов, уменьшением заработных плат. Люди испытают реальное воздействие», — уверен он.

Градоначальник Лос-Анджелеса считает, что торговые трения и размолвки, а также повышение цен на китайскую сталь крайне плохо отразились на строительной отрасли, поскольку в городе были временно отложены планы строительства 15 новых линий рельсового и автобусного транспорта.

Напомним, в минувшем году лос-анджелесский порт принял грузов на общую сумму 284 млрд долларов, половина указанных средств — от китайских товаров.