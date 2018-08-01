Видеозапись с места крушения самолета в Мексике опубликована в Сети

Мехико, 1 августа. Видеозапись с места падения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico опубликована в Сети.

Напомним, что лайнер, выполнявший рейс Дуранго-Мехико, потерпел крушение сразу после взлета.

Se habla se 80 lesionados tras desplome de avión #Aeromexico en #Durango el equipo es un Embraer 190 en ruta México-Durango pic.twitter.com/e5367F10vc — Azucena Uresti (@azucenau) July 31, 2018

В момент катастрофы на борту самолета находились 103 человека. В результате инцидента никто не погиб, пострадавшие получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

По словам местных властей, причиной катастрофы стал сильный ветер. Из-за бури взлет самолета был затруднен, экипаж попытался остановить лайнер, в результате чего тот выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее Газета.ру сообщала, что в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico в мексиканском штате Дуранго госпитализированы 98 человек.