Видеозапись с места крушения самолета в Мексике опубликована в Сети
Мехико, 1 августа. Видеозапись с места падения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico опубликована в Сети.
Напомним, что лайнер, выполнявший рейс Дуранго-Мехико, потерпел крушение сразу после взлета.
В момент катастрофы на борту самолета находились 103 человека. В результате инцидента никто не погиб, пострадавшие получили ранения и ожоги различной степени тяжести.
По словам местных властей, причиной катастрофы стал сильный ветер. Из-за бури взлет самолета был затруднен, экипаж попытался остановить лайнер, в результате чего тот выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
Ранее Газета.ру сообщала, что в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico в мексиканском штате Дуранго госпитализированы 98 человек.