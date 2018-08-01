Меню
Происшествия
Видеозапись с места крушения самолета в Мексике опубликована в Сети
Общество
Роскачество проверило ранние арбузы на содержание нитратов и пестицидов
Следующая новость
Загрузка...

    Видеозапись с места крушения самолета в Мексике опубликована в Сети

    47

    Видеозапись с места крушения самолета в Мексике опубликована в Сети

    Мехико, 1 августа. Видеозапись с места падения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico опубликована в Сети.

    Напомним, что лайнер, выполнявший рейс Дуранго-Мехико, потерпел крушение сразу после взлета.

    В момент катастрофы на борту самолета находились 103 человека. В результате инцидента никто не погиб, пострадавшие получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

    По словам местных властей, причиной катастрофы стал сильный ветер. Из-за бури взлет самолета был затруднен, экипаж попытался остановить лайнер, в результате чего тот выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico в мексиканском штате Дуранго госпитализированы 98 человек.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.