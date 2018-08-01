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Россия
В Москве будут повышать культуру обращения с отходами
Общество
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    В Москве будут повышать культуру обращения с отходами

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    В Москве будут повышать культуру обращения с отходами

    Москва, 1 августа. Москвичам необходимо прививать культуру обращения с мусором, уверен мэр российской столицы Сергей Собянин.

    Как пишет газета «Известия», первым этапом на этом пути станет создание инфраструктуры раздельного сбора. По данным издания, в российских магазинах появились многоразовые пакеты и экологичные сумки. В Москве проблемой раздельного сбора мусора занимаются с 2014 года. Тогда появились 26 стационарных пунктов раздельного сбора мусора и 27 мобильных.

    Были охвачены три округа: Северный, Северо-Восточный и Юго-Западный. С тех пор мусорных контейнеров было установлено намного больше. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин был подписан закон, закрепляющий раздельный сбор мусора.

    Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал, почему для полного перехода на раздельный сбор мусора потребуются минимум 10 лет.

    В Москве будут повышать культуру обращения с отходами

    Автор: Алия Садыкова
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