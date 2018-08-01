В Москве будут повышать культуру обращения с отходами

Москва, 1 августа. Москвичам необходимо прививать культуру обращения с мусором, уверен мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как пишет газета «Известия», первым этапом на этом пути станет создание инфраструктуры раздельного сбора. По данным издания, в российских магазинах появились многоразовые пакеты и экологичные сумки. В Москве проблемой раздельного сбора мусора занимаются с 2014 года. Тогда появились 26 стационарных пунктов раздельного сбора мусора и 27 мобильных.

Были охвачены три округа: Северный, Северо-Восточный и Юго-Западный. С тех пор мусорных контейнеров было установлено намного больше. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин был подписан закон, закрепляющий раздельный сбор мусора.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал, почему для полного перехода на раздельный сбор мусора потребуются минимум 10 лет.