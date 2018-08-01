В России появится трасса за 1,2 трлн рублей

Москва, 1 августа. В Росавтодоре разработали концепцию постройки четырехполосной скоростной трассы на месте серпантина от поселка Джубга в Туапсинском районе до города Сочи.

Как пишет «Ведомости», стоимость проекта оценивается в 1,2 триллиона рублей. Отмечается, что длина трассы будет более 120 километров. Для автомобилистов проезд станет бесплатным. При этом авторы проекта планируют строить дорогу в четыре этапа. Так, стоимость обхода Туапсе оценивается в 199 миллиардов, дорога около Сочи – в 180 миллиардов, в поселке Лазаревское дорожники возведут дорогу стоимостью 130 миллиардов рублей.

В Росавтодоре добавили, что реконструкция трассы должна стартовать в 2019 году.

Ранее сообщалось, что на трассе Формулы 1 в Сочи построят дополнительную трибуну. Компания, занимающаяся промоушеном гран-при России сообщила о том, что на трассе в Сочи построят дополнительную трибуну Т1, в связи с большим спросом на билеты.