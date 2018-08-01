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Грандиозная безопасность: Трамп заявил, что строительство стены с Мексикой начато
Общество
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    Грандиозная безопасность: Трамп заявил, что строительство стены с Мексикой начато

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    Грандиозная безопасность: Трамп заявил, что строительство стены с Мексикой начато

    Таллахасса, 1 августа. Американские власти хотят максимально обезопасить границы и одной из деталей этой программы стало строительство стены на границе с Мексикой, начало которого уже положено. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе встречи с группой активистов Республиканской партии в штате Флорида.

    «Мы уже начали строительство стены. У нас есть 1,6 млрд долларов, и мы начали строить большие участки стены», — заявил 45-й лидер Соединенных Штатов.

    Трамп уточнил, что в стране будет обеспечена «грандиозная безопасность на границах», в том числе при помощи строительства стены.

    Напомним, ранее Трамп пригрозил, что может прекратить работу правительства, если представители Демократической партии не поддержат законодательство по охране границ державы, которое также включает в себя строительство стены на мексиканской границе.

    Кроме того, глава Белого дома назвал американское миграционное законодательство самым глупым на планете. По его мнению, незаконных мигрантов необходимо депортировать молниеносно, а не после длительных юридических разбирательств.

    Автор: Дана Балан
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