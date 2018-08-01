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Рособрнадзор может пересмотреть пятибалльную систему оценок в российских школах
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    Рособрнадзор может пересмотреть пятибалльную систему оценок в российских школах

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    Рособрнадзор может пересмотреть пятибалльную систему оценок в российских школах

    Москва, 1 августа. Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в российских школах могут отказаться от использования пятибалльной системы оценок.

    По словам Музаева, ведомство годами пытается выстроить всероссийскую систему оценки качества.

    «Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», — подчеркнул чиновник.

    По словам руководителя Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктора Болотова, по факту сейчас в школах используют четырехбалльную систему, так как учителя никому не ставят кол.

    «При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы», — цитирует его газета Известия.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в ведомстве проанализировали обращения, поступившие в связи с ЕГЭ. Музаев подчеркнул, что родители и школьники не высказывали критических замечаний в адрес ЕГЭ.

    Автор: Ирина Новикова
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