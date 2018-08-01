Трамп хочет ужесточить новые пошлины на товары из Китая

Вашингтон, 1 августа. Дональд Трамп планирует предложить ужесточить новые пошлины на товары из Китая.

Если ранее в администрации президента США хотели вести дополнительные сборы в размере 10% на ряд товаров и услуг из Поднебесной на сумму более 200 млрд долларов, то сейчас в Белом доме хотят пересмотреть эти цифры.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник, теперь Трамп хочет вести пошлину в размере 25%. Прежние предложенные меры в администрации США сочли недостаточными.

Как напоминают «Известия», в июле США установили пошлины в размере 25% на общую сумму в $50 млрд на импорт китайских товаров производства КНР. Позднее Пекин ввел ответные меры, повысив пошлины на несколько сотен американских товаров до 25%.