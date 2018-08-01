Меню
Весь мир
Трамп хочет ужесточить новые пошлины на товары из Китая
Россия
В России появится трасса за 1,2 трлн рублей
Следующая новость
Загрузка...

    Трамп хочет ужесточить новые пошлины на товары из Китая

    43

    Трамп хочет ужесточить новые пошлины на товары из Китая

    Вашингтон, 1 августа. Дональд Трамп планирует предложить ужесточить новые пошлины на товары из Китая.

    Если ранее в администрации президента США хотели вести дополнительные сборы в размере 10% на ряд товаров и услуг из Поднебесной на сумму более 200 млрд долларов, то сейчас в Белом доме хотят пересмотреть эти цифры.

    Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник, теперь Трамп хочет вести пошлину в размере 25%. Прежние предложенные меры в администрации США сочли недостаточными.

    Как напоминают «Известия», в июле США установили пошлины в размере 25% на общую сумму в $50 млрд на импорт китайских товаров производства КНР. Позднее Пекин ввел ответные меры, повысив пошлины на несколько сотен американских товаров до 25%.

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.