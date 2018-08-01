Меню
Россия
В Москве арестованы два фигуранта дела о мошенничестве
Россия
В России появится трасса за 1,2 трлн рублей
Следующая новость
Загрузка...

    В Москве арестованы два фигуранта дела о мошенничестве

    32

    В Москве арестованы два фигуранта дела о мошенничестве

    Москва, 1 августа. В Москве арестованы два сотрудника управления «М» ФСБ по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    Как следует из данных, размещенных на сайте Московского гарнизонного военного суда, удовлетворено ходатайство следственных органов о мере пресечения Сергею Н. и Константину С.

    Кроме этого, как написано в открытых данных на интернет-портале суда, задержанных обвиняют по статье «мошенничество в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ).

    «Газета.ru» сообщает, что по версии следствия, мужчины причастны к незаконной сделке по отчуждению активов организации, которая владела строительным рынком на юго-востоке российской столицы.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.