В Москве арестованы два фигуранта дела о мошенничестве

Москва, 1 августа. В Москве арестованы два сотрудника управления «М» ФСБ по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как следует из данных, размещенных на сайте Московского гарнизонного военного суда, удовлетворено ходатайство следственных органов о мере пресечения Сергею Н. и Константину С.

Кроме этого, как написано в открытых данных на интернет-портале суда, задержанных обвиняют по статье «мошенничество в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«Газета.ru» сообщает, что по версии следствия, мужчины причастны к незаконной сделке по отчуждению активов организации, которая владела строительным рынком на юго-востоке российской столицы.

