Российские разработки вдохновили Китай на создание собственного подводного дрона

Пекин, 1 августа. Разработки в России подводного беспилотника «Статус-6» вдохновили инженеров Поднебесной на создание собственного подводного дрона.

Об этом пишет издание National Interest, ссылаясь на публикации в китайской прессе. В частности, в газете South China Morning Post размещена статья о том, что китайские военные приступили к созданию «беспилотных подводных устройств крупного размера».

Субмарины будут в состоянии осуществлять распознавание и закладку мин, проводить атаки на корабли неприятеля, смогут осуществлять разведывательные миссии для подлодок с экипажем, а также получать инструкции из контрольных центров наземного базирования.

При этом авторы статьи в National Interest считают не случайным тот факт, что информация о строящихся в Поднебесной гигантских подводных дронах появилась после того, как китайские СМИ долгое время писали о российском атомном подводном беспилотнике «Статус-6».

Как отмечено в заметке, военные из КНР в течение трех последних лет публиковали доклады о советских разработках в области атомных подводных лодок, что должно свидетельствовать о пристальном интересе к опыту создания подводных ядерных вооружений в Советском Союзе, пишет RT.