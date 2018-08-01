Мексиканские власти назвали причину крушения самолета

Мехико, 1 августа. Губернатор мексиканского штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро заявил, что причиной крушения самолета компании Aeromexico в аэропорту города Дуранго стал резкий порыв ветра.

«При взлете самолет подвергся удару сильного порыва ветра, который заставил его резко снизиться и удариться о землю левым крылом, в результате чего отвалились два двигателя», – сказал Аиспуро.

Отмечается, что из-за аварии лайнер на 300 метров выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

По официальным данным, на борту самолета находились 97 взрослых пассажиров, двое детей и четыре члена экипажа. В результате крушения никто не пострадал, но многие получили ранения и госпитализированы.

Ранее Газета.ру сообщала, что на борту самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico, который разбился в мексиканском штате Дуранго, не было граждан России.