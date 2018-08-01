Эксперт рассказал, какой объем газа Россия будет поставлять в Европу через Украину

Москва, 1 августа. Политолог Константин Симонов предположил, какой объем газа Россия готова будет поставлять в Европу через Украину.

Свои мысли на эту тему эксперт озвучил в эфире радиостанции «Вести ФМ», при этом назвав смехотворной идею Киева о том, что Москва должна перегонять через Украину 141 миллиардов кубов газа в год.

«Украина — там очень смешные люди — недавно выступила с идеей, что мы должны прокачать 141 млрд кубов, максимальный уровень прошлых лет, и заплатить им 11 млрд долларов, так они оценили амортизацию трубы», — отметил Симонов.

Политолог добавил, что из других источников стало известно, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик говорит о 40–50 млрд кубометров газа транзита в год.

«Газпром» неоднократно озвучивал объемы, которые мы готовы сохранять. Это 15 млрд кубометров», — напомнил эксперт, добавив, что, скорее всего, Россия предложит Украине ступенчатую схему.

«Начнем с 20 миллиардов, и постепенно эта цифра будет падать. Полностью она тоже не упадет. В ряд стран логично осуществлять поставки через Украину», — цитирует Константина Симонова «ПолитНавигатор».

Напомним, что особую обеспокоенность в Киеве вызывает строительство газопровода «Северный поток — 2». Проект, который российские власти называют чисто экономическим, и просят Запад не искать несуществующие политические мотивы.

При этом в «Газпроме» неоднократно заявляли, что холдинг намерен сохранить транспортировку газа через территорию Украины, если новый контракт (прежний истекает в конце 2019-го года) будет экономически целесообразен.