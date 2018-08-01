Иран отказался разговаривать с Трампом после разрыва ядерной сделки — The Times

Тегеран, 1 августа. Власти Ирана отказались вступать в переговоры с США после того, как американский президент Дональд Трамп в одностороннем порядке разорвал ядерную сделку.

В материале издания The Times говорится, что официальный Тегеран с презрением отнесся к предложению Трампа о встрече с иранским главой Хасаном Роухани для заключения новой сделки между странами.

«Америка не заслуживает доверия. После того, как он высокомерно и в одностороннем порядке отошел от ядерного соглашения, как ему можно доверять?», — заявил глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли.

Другие иранские официальные лица заявили, что подобная встреча станет «унижением».

По словам главы Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Али Джафари, народ Ирана никогда не позволит своим чиновникам встречаться и вести переговоры с «Великим сатаной». Он подчеркнул, что Иран нельзя ставить в один ряд с Северной Кореей.

Ранее Газета.ру сообщала, что госсекретарь США Майк Помпео поддержал предложение президента Дональда Трампа о переговорах с властями Ирана.