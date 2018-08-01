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Работающие пенсионеры России получили прибавку к пенсии
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    Работающие пенсионеры России получили прибавку к пенсии

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    Работающие пенсионеры России получили прибавку к пенсии

    Москва, 1 августа. В первый день последнего летнего месяца работающие пенсионеры России традиционно получили прибавку к пенсии.

    Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Российской Федерации, граждане страны, которые по достижении пенсионного возраста не ушли на заслуженный отдых, а продолжают трудиться, с сегодняшнего дня дополнительно будут получать до 235 рублей.

    «Максимальная прибавка к пенсии работавших в 2017 году пенсионеров составит три пенсионных балла, или 235 рублей 74 копейки», — уточнили в Пенсионном фонде России.

    При этом, как отметили в ведомстве, прибавка к пенсии у всех разная: зависит она от уплаченных  взносов. То есть, чем больше было их уплачено, тем больше будет прибавка к социальной выплате.

    Как напоминают «Известия», перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров Российской федерации происходит ежегодно с 1 августа. К примеру, в прошлом году перерасчет коснулся 12 миллионов человек.

    Впрочем, это не единственные новшества августа – ранее Федеральное агентство новостей писало о новых законах, затрагивающих различные категории граждан, которые вступили в силу в России с сегодняшнего дня.

    Автор: Константин Терехов
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