Ученые предупредили о росте жертв аномальной жары

Мельбурн, 1 августа. Специалисты из австралийского Университета Монаша в Мельбурне предупредили, что к 2080 году число погибших от жары в тропических и субтропических регионах увеличится почти в пять раз.

Сообщается, что эксперты разработали компьютерную модель ситуации, в которой было учтено предполагаемое количество выбросов парниковых газов в атмосферу, плотность населения в различных странах, а также способность человека к адаптации к климатическим условиям.

Согласно прогнозу, более чем в четыре раза вырастет смертность от жары в Австралии. Также число жертв существенно увеличится в Индии, Греции, Японии и Канаде.

Ранее Газета.ру сообщала, что американские ученые из Стэнфордского университета заявили, что глобальное потепление приведет к росту числа самоубийств. Согласно анализу экспертов, повышение температуры над нормой на один градус Цельсия увеличивает депрессивность языка американцев на 0,79%.