В США запретили публикацию в Интернете чертежей оружия для 3D-принтеров

Вашингтон, 1 августа. В Соединенных Штатах Америки запретили публикацию в Сети чертежей оружия для 3D-принтеров.

Временный запрет ввел федеральный суд штата Вашингтон, аргументировав это тем, что распространение в Интернете подобной информации чревато невосполнимым уроном для граждан США.

Шум вокруг этой ситуации возник в июне 2018-го года, когда американские власти разрешили размещать в Интернете чертежи оружия, которое можно «напечатать» из пластмассы с помощью 3D-принтера.

При этом, речь идет о чертежах образцов огнестрельного оружия, в том числе AR-15, которое неоднократно использовалась при периодически происходящих в Соединенных Штатах массовых расстрелах, сообщают «Известия».

Как напоминает «Газета.ru», из-за введенного разрешения на публикацию подобных чертежей генеральные прокуроры десяти штатов США подали иск против администрации президента Дональда Трампа.