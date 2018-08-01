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В США запретили публикацию в Интернете чертежей оружия для 3D-принтеров
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    В США запретили публикацию в Интернете чертежей оружия для 3D-принтеров

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    В США запретили публикацию в Интернете чертежей оружия для 3D-принтеров

    Вашингтон, 1 августа. В Соединенных Штатах Америки запретили публикацию в Сети чертежей оружия для 3D-принтеров.

    Временный запрет ввел федеральный суд штата Вашингтон, аргументировав это тем, что распространение в Интернете подобной информации чревато невосполнимым уроном для граждан США.

    Шум вокруг этой ситуации возник в июне 2018-го года, когда американские власти разрешили размещать в Интернете чертежи оружия, которое можно «напечатать» из пластмассы с помощью 3D-принтера. 

    При этом, речь идет о чертежах образцов огнестрельного оружия, в том числе AR-15, которое неоднократно использовалась при периодически происходящих в Соединенных Штатах массовых расстрелах, сообщают «Известия».

    Как напоминает «Газета.ru», из-за введенного разрешения на публикацию подобных чертежей генеральные прокуроры десяти  штатов США подали иск против администрации президента Дональда Трампа.

    Автор: Константин Терехов
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