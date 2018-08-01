Делегация из Словакии в среду прибудет в Крым

Симферополь, 1 августа. Пресс-служба Ялтинского международного экономического форума сообщила, что в среду в Крым прибудет делегация бизнесменов и политиков из Словакии.

«Делегация из Словакии в составе десяти человек прибывает в Крым первого августа. В состав делегации вошли депутаты, политики и бизнесмены», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в первый день визита делегация встретится с главой Крыма. После этого гости отправятся в Ялту, где также проведут ряд встреч, в том числе, пообщаются с местными жителями, говорится в материале РИА Новости.

Отмечается, что в составе делегации также будут сотрудники СМИ, которые должны подготовить материалы о жизни в Крыму и представить из словацкой общественности.

Ранее Газета.ру сообщала, что чешская делегация во время посещения Крымского полуострова проведет встречу с главой республики Сергеем Аксеновым и представителями парламента.