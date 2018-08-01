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Самозанятых россиян могут исключить из сферы регулирования Трудового кодекса
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    Самозанятых россиян могут исключить из сферы регулирования Трудового кодекса

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    Самозанятых россиян могут исключить из сферы регулирования Трудового кодекса

    Москва, 1 августа. Самозанятых граждан Российской Федерации могут исключить из сферы действия трудового законодательства.

    Соответствующий законопроект, который был подготовлен в недрах федерального министерства труда и социальной защиты, накануне был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

    «Предлагается внесение поправок в Трудовой кодекс РФ. В настоящее время законопроект находится на общественном обсуждении и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия», — говорится в сообщении ведомства.

    В Минтруде РФ отметили, что предложенные поправки внесены в рамках исполнения поручений президента и правительства России по определению правового статуса самозанятых граждан, сообщает ТАСС.

    В частности, российский Минюст осуществляет подготовку изменений в части определения правового статуса таких жителей РФ, Минфин — готовит изменения в части упрощения регистрации этой категории граждан, предоставления налоговых льгот.

    Автор: Константин Терехов
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