Самозанятых россиян могут исключить из сферы регулирования Трудового кодекса

Москва, 1 августа. Самозанятых граждан Российской Федерации могут исключить из сферы действия трудового законодательства.

Соответствующий законопроект, который был подготовлен в недрах федерального министерства труда и социальной защиты, накануне был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Предлагается внесение поправок в Трудовой кодекс РФ. В настоящее время законопроект находится на общественном обсуждении и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия», — говорится в сообщении ведомства.

В Минтруде РФ отметили, что предложенные поправки внесены в рамках исполнения поручений президента и правительства России по определению правового статуса самозанятых граждан, сообщает ТАСС.

В частности, российский Минюст осуществляет подготовку изменений в части определения правового статуса таких жителей РФ, Минфин — готовит изменения в части упрощения регистрации этой категории граждан, предоставления налоговых льгот.