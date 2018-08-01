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Сирия: около 300 боевиков согласились переместиться из Эль-Кунейтры в Идлиб
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    Сирия: около 300 боевиков согласились переместиться из Эль-Кунейтры в Идлиб

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    Сирия: около 300 боевиков согласились переместиться из Эль-Кунейтры в Идлиб

    Дамаск, 1 августа. Начальник отдела российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии полковник Владимир Залозный сообщил, что около 300 боевиков согласились покинуть Уфанию в провинции Эль-Кунейтра и переместиться в зону деэскалации в Идлибе.

    Сообщается, что для вывоза боевиков с семьями в населенном пункте подготовлено шесть автобусов. Перед вывозом из Уфании боевиков тщательно осматривают российские военные и конфискуют запрещенные боеприпасы и оружие, говорится в материале РИА Новости.

    «Условия вывода боевиков не меняются и остаются прежние по наличию оружия и боеприпасов - это один автомат и три магазина, а у полевого командира еще и пистолет», — напомнил Залозный.

    Ранее Газета.ру сообщала, что постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что армия САР завершила операцию по освобождению провинции Даръа от террористов.

    Автор: Ирина Новикова
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