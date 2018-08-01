Эксперты рассказали об опасностях приложений каршеринга

Москва, 1 августа. Эксперты рассказали, какие угрозы кибербезопасности таят в себе приложения каршеринга.

Более подробно об этом говорится в исследовании, подготовленном специалистами «Лаборатории Касперского». Как оказалось, злоумышленники могут получить доступ к аккаунту пользователя, ездить за чужой счет или угнать автомобиль.

«Вероятен даже такой сценарий, при котором украденные персональные данные будут распространяться на черном рынке за отдельную плату», — также говорится в исследовании компании.

Как сообщает РИА Новости, эксперты «Лаборатории Касперского» также подготовили рекомендации пользователям подобных приложений, как можно свести «на нет» озвученные угрозы.

Так, не следует оставлять в открытом доступе номер телефона и адрес электронной почты; завести для оплаты каршеринга отдельную карту и хранить на ней минимальное количество денег, вовремя обновлять операционную систему устройств.