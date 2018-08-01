Пассажир разбившегося в Мексике самолета рассказал о крушении

Мехико, 1 августа. Пассажир самолета Embraer 190 мексиканской авиакомпании Aeromexico, потрепевшего крушение в районе аэропорта города Дуранго, рассказал, что через пару минут после падения лайнер начал взрываться и загорелся.

Отмечается, что все находившиеся на борту самолета люди смогли быстро покинуть его и отойти на безопасное расстояние.

Также мужчина косвенно подтвердил возможную причину крушения самолета — плохие погодные условия.

По его словам, во время взлета были очень сильные порывы ветра, поэтому экипаж попытался посадить самолет, но это оказалось невозможно».

Ранее Газета.ру сообщала, что крушение самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico в мексиканском штате Дуранго произошло почти сразу после взлета из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в своем Twitter заявила компания OMA Aeropuertos, управляющая аэропортами в этой части Мексики.