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Facebook заявила об «очередных попытках политического влияния на результаты выборов»
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    Facebook заявила об «очередных попытках политического влияния на результаты выборов»

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    Facebook заявила об «очередных попытках политического влияния на результаты выборов»

    Сан-Франциско, 1 августа. Пресс-служба компании Facebook заявила, что эксперты якобы обнаружили «очередные попытки оказания политического влияния на результаты выборов в США» с помощью социальной сети.

    Сообщается, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в соцсети были обнаружены и удалены несколько десятков подозрительных аккаунтов и страниц.

    Отмечается, что представители социальной сети уже рассказали об этом американским законодателям в Конгрессе на этой неделе, а также сообщили Федеральному бюро расследований.

    «Мы все еще находимся на ранней стадии расследования, и у нас пока нет всех фактов, включая то, кто может за этим стоять», —подчеркивается в заявлении.

    Напомним, что Москва уже неоднократно опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы иностранные государства вмешивались в проходящие на территории Соединенных Штатов выборы.

    Автор: Ирина Новикова
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