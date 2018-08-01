Facebook заявила об «очередных попытках политического влияния на результаты выборов»

Сан-Франциско, 1 августа. Пресс-служба компании Facebook заявила, что эксперты якобы обнаружили «очередные попытки оказания политического влияния на результаты выборов в США» с помощью социальной сети.

Сообщается, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в соцсети были обнаружены и удалены несколько десятков подозрительных аккаунтов и страниц.

Отмечается, что представители социальной сети уже рассказали об этом американским законодателям в Конгрессе на этой неделе, а также сообщили Федеральному бюро расследований.

«Мы все еще находимся на ранней стадии расследования, и у нас пока нет всех фактов, включая то, кто может за этим стоять», —подчеркивается в заявлении.

Напомним, что Москва уже неоднократно опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы иностранные государства вмешивались в проходящие на территории Соединенных Штатов выборы.