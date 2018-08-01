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Пенс призвал США создать централизованное ведомство по кибербезопасности‍
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    Пенс призвал США создать централизованное ведомство по кибербезопасности‍

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    Пенс призвал США создать централизованное ведомство по кибербезопасности‍

    Вашингтон, 1 августа. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в стране необходимо создать специальное централизованное ведомство по кибербезопасности.

    «Америка также нуждается в централизованном хабе по кибербезопасности. Это ведомство соединит ресурсы нашего национального правительства для уделения внимания кибербезопасности», — сказал он.

    По словам Пенса, в стране уже были приняты беспрецедентные меры, в частности, администрация президента США Дональда Трампа запросила в Конгрессе выделения «рекордных 15 миллиардов долларов» для обеспечения кибербезопасности.

    Ранее Газета.ру сообщала, что глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что, обвиняя Россию в экономическом кибершпионаже, спецслужбы Соединенных Штатов пытаются сорвать любое сближение Москвы и Вашингтона.

    Автор: Ирина Новикова
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