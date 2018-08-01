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Общество
Эксперты рассказали, из каких стран россияне не хотят возвращаться
Общество
Эксперты рассказали, из каких стран россияне не хотят возвращаться
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    Эксперты рассказали, из каких стран россияне не хотят возвращаться

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    Эксперты рассказали, из каких стран россияне не хотят возвращаться

    Москва, 1 августа. Специалисты сервиса по продаже билетов Туту.ру рассказали, что больше всего российским туристам не хочется уезжать из Канады и Соединенных Штатов.

    Сообщается, что эксперты проанализировали проданные авиабилеты из любого города России за последний год и сопоставили интервалы между рейсом «туда» и «обратно».

    Согласно результатам исследования, путешественники из России проводят в Канаде и США 31 и 29 дней соответственно.

    Третье место в списке заняла Индия, в которой россияне проводят примерно 21 день.

    Почти столько же времени отведено Вьетнаму и Южной Корее. Чуть больше двух недель россияне проводят на Кубе и в Индонезии.

    Ранее Газета.ру сообщала, что количество выданных американских виз в России сократилось на 50% в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017-го.

    Автор: Ирина Новикова
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