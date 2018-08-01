Ряд новых законов вступает в силу в России

Москва, 1 августа. Новые законы, затрагивающие различные категории граждан, вступили в силу в России 1 августа, а часть из них станет актуальной до конца текущего месяца.

Сообщается, что с 1 августа повышены пенсии для работающих пенсионеров. Максимальный размер прибавки составит 235 рублей.

Кроме того, теперь иностранные граждане, прибывающие в Россию через Свободный порт Владивосток, смогут использовать электронные визы.

Также сообщается, что владельцы предприятий с 1 августа могут приобретать экипировку и средства индивидуальной защиты для своих сотрудников за счет средств Фонда социального страхования РФ.

Помимо этого, изменения коснутся расписаний поездов дальнего следования, которое будет указываться по местному времени, а не по московскому, как сейчас.

С 19 августа вступят в силу изменения, касающиеся правил создания ИП. Согласно им, при регистрации индивидуального предпринимателя необходимо будет опираться на правила определения начала и окончания налогового периода.

С 20 августа в стране подорожает водка и ликероводочные напитки крепостью от 37 до 40 процентов. Минимальная розничная цена на бутылку данных напитков объемом 0,5 литра составит 205 рублей.