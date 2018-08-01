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Поспешная кремация погибшей в Эймсбери вызвала вопросы у посольства РФ
Общество
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    Поспешная кремация погибшей в Эймсбери вызвала вопросы у посольства РФ

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    Поспешная кремация погибшей в Эймсбери вызвала вопросы у посольства РФ

    Лондон, 1 августа. Спешная кремация жительницы британского Эймсбери Дон Стерджес наводит на мысли, что власти Великобритании продолжают уничтожать улики.  Об этом сообщает неназванный представитель российской дипмиссии в Великобритании.

    «Поспешное кремирование Стерджес исключает любую возможность дальнейших следственных действий в случае, если, допустим, возникнут новые обстоятельства дела, которые потребует повторного анализа или перепроверки первичных данных о причинах смерти британской гражданки​​», ― приводит РИА Новости слова собственного источника в посольстве РФ.

    Как подчеркнул сотрудник посольства, действия британских властей вызывают беспокойство и множество вопросов, так как Лондон продолжает последовательно уничтожать все вещественные доказательства, связанные с делом Скрипалей, также пострадавших от отравления неизвестным веществом в Солсбери.

    Напомним, что Великобритания утверждает, что Сергей и Юлия Скрипали, а позже еще два гражданина Британии были отравлены неким химическим веществом российского происхождения. Москва неоднократно указывала, что заявления Лондона беспочвенны и ничем не подкреплены.

    Автор: Антон Зарубин
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