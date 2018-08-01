Удостоверения избирателей представляют угрозу британской демократии ― The Times

Лондон, 1 августа. Британское издание The Times заявило, что демократия в королевстве находится под угрозой. Одной из проблем издание назвало необходимость устанавливать личность людей, которые приходят на выборы.

В мае этого года правительство в качестве эксперимента начало программу в пяти регионах страны, обязав участвующих в выборах людей приносить с собой удостоверение личности избирателя. Сообщается, что около 350 людей, проживающих в этих пяти регионах, не смогли проголосовать, так как у них не было при себе необходимых документов.

При этом, отмечает издание, подобные меры едва ли необходимы, так на 45 миллионов проголосовавших по всей стране пришлось лишь 28 подтвержденных случаев, когда один человек хотел проголосовать вместо другого.

Потеряв 350 голосов, политики заявили об успехе новой программы. На фоне этого The Times отметили, что 28 потенциальных случаев нарушения избирательной процедуры едва ли являются такой серьезной угрозой процессу выборов, что ради этого разумно терять 350 голосов.

Кроме того, сообщается, что около 0,4 процента избирателей в принципе не голосовали, так как у них не было нужного удостоверения личности.

Издание приводит заявление Общества избирательных реформ, а также других избирательных организаций, которые видят в новой практике «вытеснение» наиболее маргинализированных групп общества из процесса выборов. По данным The Times, введение более жестких ограничений на выборах приведет к тому, что миллионы людей не смогут голосовать, так как у них не будет при себе необходимого документа.

Кроме того, газета полагает, что проведенный эксперимент не говорит ни о чем: он проводился на слишком маленькой группе людей без учета демографических особенностей Великобритании.

Общество избирательных реформ, а также ее 22 других организации, обратились властям с просьбой приостановить введение новой политики об обязательном предъявлении удостоверения избирателя во время выборов. По мнению данных организаций, куда важнее защитить выборы от влияния крупных игроков и некорректного освещения в СМИ.