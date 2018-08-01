Минфин США продлил срок завершения операций с «Русалом» и En+

Вашингтон, 1 августа. Министерство финансов США до 23 октября продлило срок завершения операций с долговыми инструментами и акциями российских компаний «Русал», En+ и «Группы ГАЗ».

Об этом сообщил Департамент по контролю за иностранными активами американского финансового ведомства. Напомним, что ранее ведомство сообщило, что на продажу акций и долговых инструментов выделяется месяц, и два месяца на завершение действующих контрактов.

Ранее Газета.ру сообщала, что в начале апреля текущего года все указанные российские компании были внесены Вашингтоном в санкционный список.

Согласно введенным санкционным мерам, активы компаний были заблокированы на территории Соединенных Штатов, а американцам запрещено ведение бизнеса с ними.