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Минфин США продлил срок завершения операций с «Русалом» и En+
Общество
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    Минфин США продлил срок завершения операций с «Русалом» и En+

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    Минфин США продлил срок завершения операций с «Русалом» и En+

    Вашингтон, 1 августа. Министерство финансов США до 23 октября продлило срок завершения операций с долговыми инструментами и акциями российских компаний «Русал», En+ и «Группы ГАЗ».

    Об этом сообщил Департамент по контролю за иностранными активами американского финансового ведомства. Напомним, что ранее ведомство сообщило, что на продажу акций и долговых инструментов выделяется месяц, и два месяца на завершение действующих контрактов.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в начале апреля текущего года все указанные российские компании были внесены Вашингтоном в санкционный список.

    Согласно введенным санкционным мерам, активы компаний были заблокированы на территории Соединенных Штатов, а американцам запрещено ведение бизнеса с ними.

    Автор: Ирина Новикова
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