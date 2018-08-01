Милонов предложил ввести единый штраф за купание в неположенном месте

Москва, 1 августа. Необходим федеральный закон, устанавливающий штрафы за купание в запрещенных местах, полагает член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

Он предложил ввести соответствующие поправки в КоАП, чтобы урегулировать в федеральном законодательстве вопрос штрафов для тех, кто купается в запрещенном месте и нарушает правила безопасности на воде. Милонов уже выразил готовность разработаться необходимую законодательную инициативу.

«А то получается, что один человек пошёл купаться в запрещённом месте, а потом всем миром ему организуют спасательную операцию МЧС», ― объяснил депутат.

В настоящее время федерального наказания за купания в запрещенном месте не предусмотрено, а штрафы определяются на региональном уровне. Их размер зависит от региона, пишет «Парламентская газета». В частности, в Москве в 2017 году штраф за купание в запрещенном месте составлял 5 тысяч рублей, но год спустя штраф был отменен.