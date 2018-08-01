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Милонов предложил ввести единый штраф за купание в неположенном месте
Россия
Милонов предложил ввести единый штраф за купание в неположенном месте
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    Милонов предложил ввести единый штраф за купание в неположенном месте

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    Милонов предложил ввести единый штраф за купание в неположенном месте

    Москва, 1 августа. Необходим федеральный закон, устанавливающий штрафы за купание в запрещенных местах, полагает член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

    Он предложил ввести соответствующие поправки в КоАП, чтобы урегулировать в федеральном законодательстве вопрос штрафов для тех, кто купается в запрещенном месте и нарушает правила безопасности на воде. Милонов уже выразил готовность разработаться необходимую законодательную инициативу.

    «А то получается, что один человек пошёл купаться в запрещённом месте, а потом всем миром ему организуют спасательную операцию МЧС», ― объяснил депутат.

    В настоящее время федерального наказания за купания в запрещенном месте не предусмотрено, а штрафы определяются на региональном уровне. Их размер зависит от региона, пишет «Парламентская газета». В частности, в Москве в 2017 году штраф за купание в запрещенном месте составлял 5 тысяч рублей, но год спустя штраф был отменен.

    Автор: Антон Зарубин
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