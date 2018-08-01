Участие Канады в строительстве российской железной дороги в обход Украины возмутило Киев

Москва, 1 августа. Представитель канадской компании Bombardier Оливье Марсиль подтвердил, что предприятие принимало участие в строительстве российской железной дороги в обход Украины.

По словам Марсиля, компания выиграла тендер у российского правительства на сумму восемь миллионов долларов. Он отметил, что не видит никаких проблем в связи с участие канадской стороны в строительстве дороги и никакие антироссийские санкции не были нарушены.

«Ведь проект на 100 процентов находится на российской, а не спорной территории Украины. К тому же дорога должна была помочь гражданской отрасли — упростить доставку грузов и пассажиров из Воронежа в Ростов», — пояснил бизнесмен.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что компании все же стоило воздержаться от сотрудничества с российской стороной и участии в тендере, ведь незадолго до выигранного российского тендера ей была получена существенная поддержка напрямую из бюджета Канады.

Кроме того, факт участия Канады в строительстве обходной дороги возмутил Украину.

Так, например, глава лоббистской организации «Конгресс украинцев Канады» Павел Грод считает, что, приняв участие в строительстве дороги, Киев поддержал деятельность страны, враждебной Украине.

«Фактически финансируемая из налогов и бюджета Канады компания приняла участие в деятельности страны, которая «ведет против Украины агрессивную войну», — заявил Грод.

Он пояснил, что открытое участие Bombardier в проекте идет вразрез с заявленными канадскими властями внешнеполитическим целям по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, говорится в материале Утро.ру.

Ранее Газета.ру сообщала, что с 11 декабря 2017 года РЖД полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.

Напомним, что двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово еще в 2014 году в связи с обострением конфликта в Донбассн, так как поезда, ехавшие на юг России проезжали небольшой отрезок пути по территории Украины. Стоимость строительства дороги в обход Украины оценивалась приблизительно в 56 млрд рублей.