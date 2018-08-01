Госдеп США заявил о солидарности с Белым домом по встрече с Ираном

Вашингтон, 1 августа. Госдепартамент США и Белый дом заявили, что солидарны по вопросу о встрече с Ираном. Об ведомства пришли к выводу, что лучшим подходом в данном случае является дипломатия. С таким заявлением выступила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, расхождений с Белым домом по вопросу встречи с иранской стороной нет. Кроме того, Науэрт опровергла сообщения о существовании возможных разногласий между Белым домом и Госдепартаментом.

«И президент, и госсекретарь говорили о необходимости [встречи] много раз, что у нас есть стремления сесть за стол переговоров с Ираном. Ничего нового», — подчеркнула она.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее выступил с заявлением, в котором отметил, что не исключает вероятность встречи со своим иранским коллегой Хасаном Роухани, добавив, что инициатива о проведении подобной встречи должна исходить от Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео позже указал, что подобная встреча будет возможна, только если Иран согласится обсуждать новую «ядерную сделку» с США.