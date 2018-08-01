В результате крушения самолета в Мексике пострадали 18 человек

Мехико, 1 августа. Министерство здравоохранения мексиканского штата Дуранго сообщило, что в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Aeromexico рядом с международным аэропортом имени Гуадалупе Виктории пострадали 18 человек.

Сообщается, что пострадавшие были отправлены в госпиталь. По данным находящихся на месте крушения журналистов, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.

Ранее губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро заявил, что в результате авиакатастрофы никто не погиб.

«Подтверждается, что не было погибших в инциденте с рейсом AM2431», — отметил чиновник.

Ранее Газета.ру сообщала, что в мексиканском штате Дуранго разбился самолет авиакомпании Aeromexico Embraer-190. Воздушное судно упало сразу же после взлета. В момент катастрофы на борту находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа.