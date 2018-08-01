Великобритания рассмотрит «швейцарский вариант» регулирования миграции в рамках Brexit

Москва, 1 августа. Власти Великобритании рассмотрят компромиссный вариант, определяющий правила для пребывания иностранцев в стране. Британский журналист Дэвид Смит в своей статье в The Times предположил, что этот проект сможет разрешить одну из главных проблем Brexit ― вопрос свободного перемещения граждан Евросоюза и покидающей его Великобритании.

Одним из локомотивов Brexit стало негативное мнение о мигрантах ― в том числе, и нелегальных ― угрожающих безопасности Великобритании. Как отметил в своей статье Смит, результаты исследований показывают, что подавляющее большинство мигрантов прибывают в Соединенное Королевство работать. 82% всех мигрантов получают работу в Великобритании. При этом, другие исследование подтверждают, что мигранты вовсе не отнимают работу у коренных британцев ― число трудоустроенных коренных жителей Британии остается стабильно высоким. Кроме того, лишь четверть прибывающих мигрантов устраивается на неквалифицированную и малооплачиваемую работу – остальные являются специалистами в той или иной сфере.

Одним из популярных заблуждений в Великобритании, отметил Смит, является то, что мигранты из ЕС «паразитируют» на британской системе здравоохранения, а также в социальной сфере. Однако в действительности они платят больше налогов, чем коренные британцы, значительно вкладываясь в британскую экономику. Сокращение миграции может нанести ущерб ряду общественных служб, а их оптимизация может быть достигнута мерами экономии, но никак не ограничением числа прибывающих из ЕС людей.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась, что связи между Великобританией и ЕС остаются крайне важными, а географическая и культурная близость между ЕС и Соединенным Королевством требует полноценного решения этого вопроса.

С инициативой, которая может решить эту проблему, выступил Джонатан Портс из Королевского колледжа Лондона, ранее бывший директором Национального института экономических и социальных исследований. Он предложил, что все граждане стран, входящих в Европейскую экономическую зону, прибывая в Великобританию больше, чем на 90 дней, должны получать номер социального страхования. Если за эти 90 дней им не удастся найти работу, они должны будут привести вескую причину, чтобы остаться в стране (например, подтвердить финансовую самодостаточность) или же покинуть Великобританию. Работодатели будут обязаны убедиться, что у их работника есть право легально работать на территории королевства. При этом, у государства будет право ввести квоты и лимиты на число трудоустраиваемых иностранцев, заручившись примером Швейцарии, которая имея договор о свободном передвижении со странами ЕС, обязывает своих работодателей нанимать в первую очередь граждан своей страны.

Однако Смит отмечает, что хотя население Великобритании постепенно начинает лучше относиться к мигрантам, и данный план может найти поддержку у правительства Терезы Мэй, нет никакой гарантии, что он будет принят. В своей время, именно вопрос об иммиграции привел к тому, что бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проиграл референдум, ставший началом Brexit.