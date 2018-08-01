Сирия: САА ведет бои с террористами на севере Латакии

Дамаск, 1 августа. Военный источник сообщил, что в ночь на среду в районе населенного пункта Сарраф на северо-западе сирийской провинции Латакия начался бой между правительственными войсками и группировками боевиков.

Сообщается, что силы спецназа и Республиканской гвардии штурмуют район Саррафа.

Отметим, что именно из этого района ранее запускались беспилотники боевиков, атаковавшие военную базу «Хмеймим». Ранее ряд экспертов подчеркивал, что провокации, совершаемые боевиками, могут вынудить правительственные силы приступить к операции по зачистке на севере Сирии.

Ранее в материале Газеты.ру говорилось, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Центр призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.