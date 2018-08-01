Россия лидирует в мире по оснащенности новыми образцами авто- и бронетехники

Москва, 1 августа. Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что за последние годы Россия заняла первое место в мире по оснащенности войск современными образцами бронетанковой, автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения.

«За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения», — отметил Булгаков.

Ранее Газета.ру сообщала, что в текущем году зрители парада Победы на Красной площади увидели не только всемирно известные и проверенные годами Т-34 и «Искандеры», а также множество новинок отечественной оборонной промышленности. Главными из них стали БМПТ «Терминатор», бронеавтомобили «Урал-432009», «Патруль» и «Тайфун-К».