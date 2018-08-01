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РЖД переводит расписание на местное время на билетах и станциях
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    РЖД переводит расписание на местное время на билетах и станциях

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    РЖД переводит расписание на местное время на билетах и станциях

    Москва, 1 августа. Холдинг РЖД начал указывать на железнодорожных билетах отправление и прибытие поездов по местному времени.

    Новый порядок призван улучшить качество обслуживания пассажиров. С сегодняшнего дня на железнодорожных билетах обозначается только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира.

    Чтобы не путать пассажиров, время на билетах указывается с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского. Местное время теперь будут показывать и на информационных табло на вокзалах и поездах.

    Автор: Олеся Волкова
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