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Происшествия
Самолет, на борту которого было около ста пассажиров, разбился в Мексике
Происшествия
Самолет, на борту которого было около ста пассажиров, разбился в Мексике
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    Самолет, на борту которого было около ста пассажиров, разбился в Мексике

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    Самолет, на борту которого было около ста пассажиров, разбился в Мексике

    Мехико, 1 августа. В мексиканском штате Дуранго потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находилось около ста пассажиров. Факт крушения подтвердили авиакомпания Aeroméxico, которой принадлежит самолет, а также губернатор штата.

    Точных данных о числе погибших на данный момент нет. Известно, что авиакатастрофа произошла с самолетом Embraer-190 бразильского производство. На его борту могло находиться до 114 пассажиров.

    «Официальных данных по цифрам раненых и погибших нет​​​. Вскоре будут предоставлены детали действий по ситуации», ― написал губернатор мексиканского штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро.

    Мексиканские СМИ сообщают, что самолет пытался совершить аварийную посадку в десяти километрах от аэропорта города Дуранго. По данным Издание Sol de Durango, авария произошла спустя пять минут после взлета самолета из этого аэропорта. Обстоятельства инцидента сейчас расследуются.

    Автор: Антон Зарубин
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