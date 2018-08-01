Самолет, на борту которого было около ста пассажиров, разбился в Мексике

Мехико, 1 августа. В мексиканском штате Дуранго потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находилось около ста пассажиров. Факт крушения подтвердили авиакомпания Aeroméxico, которой принадлежит самолет, а также губернатор штата.

Точных данных о числе погибших на данный момент нет. Известно, что авиакатастрофа произошла с самолетом Embraer-190 бразильского производство. На его борту могло находиться до 114 пассажиров.

«Официальных данных по цифрам раненых и погибших нет​​​. Вскоре будут предоставлены детали действий по ситуации», ― написал губернатор мексиканского штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро.

Мексиканские СМИ сообщают, что самолет пытался совершить аварийную посадку в десяти километрах от аэропорта города Дуранго. По данным Издание Sol de Durango, авария произошла спустя пять минут после взлета самолета из этого аэропорта. Обстоятельства инцидента сейчас расследуются.