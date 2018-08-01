Собчак отужинала с лучшим игроком ЧМ-2018

Москва, 1 августа. Телеведущая Ксения Собчак похвасталась в соцсетях ужином, проведенным в компании футболиста сборной Хорватии и мадридского «Реала» Луки Модрича.

Собчак сейчас отдыхает на острове Сардиния. В Instagram телеведущая с удовольствием делится подробностями своего отпуска. Во вторник она опубликовала размытый снимок с лучшим футболистом чемпионата мира, прошедшего в России.

«Главное — верить в любовь, и она укажет путь на совместный ужин!», — подписала Собчак совместное фото.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 Июл 2018 в 12:27 PDT

При помощи хештэга Собчак добавила, что в финале ЧМ-2018 болела за хорватов, а не за французов.

Напомним, как сообщал телеканал «360», Лука Модрич получил «Золотой мяч» чемпионата. Это награда вручается лучшему футболисту мундиаля.