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Собчак отужинала с лучшим игроком ЧМ-2018
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    Собчак отужинала с лучшим игроком ЧМ-2018

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    Собчак отужинала с лучшим игроком ЧМ-2018

    Москва, 1 августа. Телеведущая Ксения Собчак похвасталась в соцсетях ужином, проведенным в компании футболиста сборной Хорватии и мадридского «Реала» Луки Модрича. 

    Собчак сейчас отдыхает на острове Сардиния. В Instagram телеведущая с удовольствием делится подробностями своего отпуска. Во вторник она опубликовала размытый снимок с лучшим футболистом чемпионата мира, прошедшего в России.

    «Главное — верить в любовь, и она укажет путь на совместный ужин!», — подписала Собчак совместное фото.

    При помощи хештэга Собчак добавила, что в финале ЧМ-2018 болела за хорватов, а не за французов.

    Напомним, как сообщал телеканал «360», Лука Модрич получил «Золотой мяч» чемпионата. Это награда вручается лучшему футболисту мундиаля.

    Автор: Олеся Волкова
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