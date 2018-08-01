Посольство РФ в Лондоне подняло вопрос о мерах безопасности в лаборатории Портон-Даун

Лондон, 1 августа. Многочисленные инциденты поднимают вопросы о мерах безопасности, предпринимаемых в британской химической лаборатории в Портон-Дауне. С таким заявлением выступил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Химическая лаборатория ранее опубликовала отчет, согласно которому в 2017-2018 годах на объекте произошли 53 инцидента, 42 из которых представляли повышенную угрозу для жизни и здоровья сотрудников лаборатории.

«Настораживает тот факт, что какая-либо информация об обстоятельствах данных инцидентов и степени их угрозы для местных жителей попросту отсутствует», ― отметили в российском посольстве.

Кроме того, пресс-секретарь российской дипмиссии напомнил, что несколько сотрудников лаборатории в последние несколько лет погибли при странных обстоятельствах, причем надлежащего расследования их гибели проведено не было.

Напомним, что за этот года вблизи от лаборатории в Портон-Дауне произошло несколько инцидентов. 4 июля в городе Эймсбери были госпитализированы двое человек, пострадавшие от воздействия неизвестного вещества. Кроме того, в марте этого года в городе Солсбери в больницу были доставлены экс-полковник ГРУ Сергея Скрипаль и его дочь Юлия, которые, предположительно, был отравлены тем же веществом. Лондон обвинил во всех случаях Москву, однако так и не представил каких-либо доказательств. Россия обвинения в свой адрес отвергла.