Психолог рассказал, как говорить с близкими, пострадавшими от семейного насилия

Москва, 1 августа. После получившего огласку убийства отца тремя его дочерьми психологи рассказали, как говорить с человеком, чтобы помочь ему еще до того, как случится трагедия, и какие фразы никогда нельзя произносить, если вам рассказывают о насилии в семье.

История убийства отца‐насильника тремя дочерьми в Москве всколыхнула всю страну. По предварительным данным, девочки несколько лет жили на положении домашних рабынь, терпели побои и издевательства и в какой-то момент просто не выдержали, нанеся мучителю несколько десятков ножевых ранений.

Психолог-консультант Наталья Панфилова в интервью Nation News подчеркнула, что при подобных историях часто выясняется, что жертвы пытались рассказать о произошедшем близким людям, но встречали тревожащую реакцию и замыкались надолго.

Один из первых запретных вопросов: «Это все правда было?». По словам психолога, сомнения в словах жертв — не редкость. Она подчеркнула, что семейное насилие очень скрыто. Чаще всего об инциденте рассказывают только после длительного времени. Психолог рекомендует не выражать в слух сомнения, а предложить действовать: к примеру, обратиться в полицию, вместе сходить в кризисный центр.

Второй вопрос, который часто задают люди, услышавшие про домашнее насилие: «Почему им было просто не уйти». Психолог считает, что тут, во-первых, срабатывает так называемый «стокгольмский синдром». Во-вторых, дети очень часто до самого последнего момента оправдывают своих родителей.

«Никакого «просто» в семье не бывает, есть множество оттенков ситуации насилия», — отмечает эксперт.

Под самым большим запретом, по словам эксперта, фраза «Сама виновата». Как подчеркнула Панфилова, эти слова могут помочь надолго замолчать жертве насилия и терпеть пытки до последнего.