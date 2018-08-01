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Психолог рассказал, как говорить с близкими, пострадавшими от семейного насилия
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    Психолог рассказал, как говорить с близкими, пострадавшими от семейного насилия

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    Психолог рассказал, как говорить с близкими, пострадавшими от семейного насилия

    Москва, 1 августа. После получившего огласку убийства отца тремя его дочерьми психологи рассказали, как говорить с человеком, чтобы помочь ему еще до того, как случится трагедия, и какие фразы никогда нельзя произносить, если вам рассказывают о насилии в семье.

    История убийства отца‐насильника тремя дочерьми в Москве всколыхнула всю страну. По предварительным данным, девочки несколько лет жили на положении домашних рабынь, терпели побои и издевательства и в какой-то момент просто не выдержали, нанеся мучителю несколько десятков ножевых ранений.

    Психолог-консультант Наталья Панфилова в интервью Nation News подчеркнула, что при подобных историях часто выясняется, что жертвы пытались рассказать о произошедшем близким людям, но встречали тревожащую реакцию и замыкались надолго.

    Один из первых запретных вопросов: «Это все правда было?». По словам психолога, сомнения в словах жертв — не редкость. Она подчеркнула, что семейное насилие очень скрыто. Чаще всего об инциденте рассказывают только после длительного времени. Психолог рекомендует не выражать в слух сомнения, а предложить действовать: к примеру, обратиться в полицию, вместе сходить в кризисный центр.

    Второй вопрос, который часто задают люди, услышавшие про домашнее насилие: «Почему им было просто не уйти». Психолог считает, что тут, во-первых, срабатывает так называемый «стокгольмский синдром». Во-вторых,  дети очень часто до самого последнего момента оправдывают своих родителей.

    «Никакого «просто» в семье не бывает, есть множество оттенков ситуации насилия», — отмечает эксперт.

    Под самым большим запретом, по словам эксперта, фраза «Сама виновата». Как подчеркнула Панфилова, эти слова могут помочь надолго замолчать жертве насилия и терпеть пытки до последнего. 

    «Никогда не надо так говорить и даже думать в этом ключе. Если человек делает с другим что-то, что преследуют по закону и осуждают в обществе, виноват он», — подчеркнула психолог.

    Автор: Олеся Волкова
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