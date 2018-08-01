Эксперт объяснил, почему западные санкции против РФ неэффективны

Вашингтон, 1 августа. Санкции США, введенные против России, оказались неэффективны из-за действий американского президента Дональда Трампа, а также положительным отношением ряда мировых лидеров к российскому президенту Владимиру Путину. С таким заявлением выступил глава группы по торговле и инвестициям «Атлантического совета» Дэвид Мортлок.

Он обратил внимание на тот факт, что американская санкционная политика в отношении России зачастую не была успешной. По его словам, она «была разбавлена» из-за ряда слоившихся обстоятельств.

«Тем, что президент [США Дональд Трамп] заявил в Хельсинки и в своем Twitter, невозможностью его администрации двигаться в направлении упорного противостояния России (что вытекает из первого). И также изменениями в других странах, которые мы видим даже здесь», ― приводит его слова РИА Новости.

Мортлок признал, что санкции против России не работали и не работают в полном объеме так, как это было задумано. А в некоторых случаях Россия использовала их в своих интересах.

Кроме того, он указал на тот факт, что ряд ведущих политиков, а иногда даже и мировых лидеров симпатизируют России и считают Путина «хорошим парнем».