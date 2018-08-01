Сирия новости 1 августа 07.00: флаг Сирии поднят в Ат-Табке; в Идлибе убит полевой командир «Хайят Тахрир аш-Шам»

Сирия, 1 августа. Флаг Сирии поднят в Ат-Табке; в Идлибе убит полевой командир «Хайят Тахрир аш-Шам»; боевики в Идлибской зоне деэскалации продолжают нарушать режим прекращения огня. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливаются боевиками в Северо-восточной Латакии.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обнаружила тайник «Отрядов народной самообороны» в кантоне Африн.

«Хайят Тахрир Аш-Шам»: потерял полевого командира в Идлибе.

«Джебхат Тахрир Сурия»: провоцирует недовольство мирных жителей в провинции Алеппо.

Провинция Латакия

Места дислокации правительственных войск и жилые кварталы на северо-востоке провинции Латакия по-прежнему находятся под обстрелом боевиков. Как сообщает источник в Twitter (@SyriawatanNews), минометные удары джихадистских группировок пришлись по районам поселений Айн-эль-Ханзхар, Эль-Арейм, Икко и еще нескольких прифронтовых поселений.

Напомним, как ранее сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон в последнее время вокруг всей Идлибской зоны деэскалации существенно возросло количество нарушений режима прекращения огня. Как отмечают военные эксперты, подобная деятельность боевиков не оставляет сирийскому командованию иного выхода, кроме как начать в скором времени операцию по зачистке Северо-Западной Сирии.

Провинция Алеппо

В городе Храйтан, который расположен всего в 4 километрах к северо-западу от Алеппо, растет недовольство местных жителей присутствием боевиков группировки «Джебхат Тахрир Сурия». Об этом сообщает Telegram-канал @News_of_the_north. Данная группировка образовалась путем объединения двух протурецких формирований — «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки». Часть сил «Джебхат Тахрир Сурия» ранее переместилась в Храйтан, что привело к участившимся грабежам гражданских лиц и регулярным вооруженным стычкам как с другими формированиями, действующими в районе, так и с местным населением.

Так называемая Свободная полиция Африна, которая состоит из боевиков протурецких группировок, провела серию арестов в населенном пункте Раджу. По информации источника в Telegram (@nors2017), джихадисты задержали 10 местных жителей по подозрению в сотрудничестве с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG). Кроме этого, в населенном пункте Маабатлы боевиками «Сирийской свободной армии» был найден тайник с вооружением и боеприпасами, который предположительно был оборудован курдами.

Провинция Идлиб

По информации Telegram-канала @NewsTerkey1 в сторону Кабаны, где располагаются передовые позиции боевиков в провинции Латакия, из Джиср-аш-Шугура выдвинулся отряд подкрепления «Хайят Тахрир аш-Шам».

Как пишет информационное агентство SMM Syria, на трассе Идлиб—Серакиб неизвестными нападавшими был убит полевой командир «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Бакр аль-Масри. Отмечается, что пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Напомним, последнее время внутри зоны деэскалации «Идлиб» обостряется междоусобная борьба различных группировок, что нередко становится причиной убийства как главарей отдельных формирований, так и рядовых боевиков. Кроме этого, на территории Идлиба продолжают свою подпольную деятельность против «Хайят Тахрир аш-Шам» «спящие ячейки» «Исламского государства»1.

Провинция Ракка

Источник в Twitter (@NadieHarbi) опубликовал видео, на котором запечатлен поднятый в Ат-Табке государственный флаг Сирийской Арабской Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что под управление Дамаска вернулась крупнейшая в стране плотина на окраине данного населенного пункта и расположенное в этом же районе водохранилище Аль-Асад. Это произошло в результате переговоров между официальным Дамаском и главарями курдских вооруженных формирований. Последние вынуждены идти на диалог с Башаром Асадом после предательства Соединенных Штатов, которые заключили соглашение с Турцией по Манбиджу, а до этого поддержали «Отряды народной самообороны» в Африне.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)