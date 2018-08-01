ФАН публикует видео крупного пожара в Рыбинске

Ярославль, 1 августа. Жителей одного из домов на улице Чкалова в Рыбинске Ярославской области эвакуируют из-за пожара. Огонь, вспыхнувший в соседней нежилой постройке, перекинулся на эксплуатируемое здание, сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы.

По словам очевидцев, вечером во вторник на улице Чкалова загорелась нежилая постройка. Позднее пламя перекинулось на ближайшее эксплуатируемое здание. Из соседнего дома спасатели эвакуировали жильцов. По предварительным данным, никто не пострадал.

На видеозаписи ФАН видно, что пламенем объяты крыши сразу двух строений. В тушении огня задействованы несколько машин пожарной охраны.