Меню
Происшествия
ФАН публикует видео крупного пожара в Рыбинске
Происшествия
Самолет, на борту которого было около ста пассажиров, разбился в Мексике
Следующая новость
Загрузка...

    ФАН публикует видео крупного пожара в Рыбинске

    43

    ФАН публикует видео крупного пожара в Рыбинске

    Ярославль, 1 августа. Жителей одного из домов на улице Чкалова в Рыбинске Ярославской области эвакуируют из-за пожара. Огонь, вспыхнувший в соседней нежилой постройке, перекинулся на эксплуатируемое здание, сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы. 

    По словам очевидцев, вечером во вторник на улице Чкалова загорелась нежилая постройка. Позднее пламя перекинулось на ближайшее эксплуатируемое здание. Из соседнего дома спасатели эвакуировали жильцов. По предварительным данным, никто не пострадал.

    На видеозаписи ФАН видно, что пламенем объяты крыши сразу двух строений. В тушении огня задействованы несколько машин пожарной охраны.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.