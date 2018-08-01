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Apple расширила число сервисных центров по замене дисплеев iPhone в России
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    Apple расширила число сервисных центров по замене дисплеев iPhone в России

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    Apple расширила число сервисных центров по замене дисплеев iPhone в России

    Москва, 1 августа. Американская корпорация Apple объявила об увеличении числа своих авторизованных сервисных центров в России по замене дисплеев iPhone. Теперь заменить дисплей у официального дилера можно будет в девяти городах России.

    Ранее авторизованные центра Apple с калибровочными машинами для дисплеев были размещены только в Москве и Санкт-Петербурге. Калибровочные машины позволяли проводит ремонт экрана гаджета в день обращения, сохраняя гарантию на устройство.

    Полный список авторизованных сервис-центров владельцы iPhone смогут увидеть в новом приложении «Поддержка Apple». С помощью него же можно будет записать на прием в один из таких центров. Пользователи смогут также получить список центров, где возможен ремонт экрана в день обращения, выбрав соответствующий пункт в меню.

    Автор: Антон Зарубин
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