Волонтеры Нижнего Новгорода рассказали подробности поисков убитого журналиста

Нижний Новгород, 1 августа. Волонтерам, участвующим в поисках журналиста «АиФ» Сергея Грачева, звонил мужчина, рассказавший о том, что слышал признание в убийстве, сообщил командир нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

Журналист приехал в Нижний Новгород в командировку. Последний раз его видели выходящим из гостиницы «Шератон» 21 июля. Региональное управление Следственного комитета РФ по факту исчезновения журналиста возбудило дело об убийстве. Вечером во вторник в отряде «Волонтер» сообщили, что журналист найден погибшим.

Шухрин в интервью РИА Новости уточнил, что несколько дней назад с ними связался мужчина, который рассказал, что «слышал, как житель Московской области похвастался, что он убил журналиста Грачева». По словам мужчины, разговор происходил во время застолья, поэтому словам знакомого он не поверил. Однако после того, как увидел по телевизору, что Грачев пропал, позвонил волонтерам. Связываться с полицией звонивший не хотел. Волонтерам удалось убедить его оставить свой телефон и рассказать, где найти того, кто признался в убийстве.

Данные сразу же были переданы полиции. Шухрин отметил, что точной информации у волонтеров на данный момент нет: где и как было обнаружено тело погибшего. Волонтерам передали, что поиски пропавшего журналиста нужно прекратить.

В СУ СК РФ сообщили изданию, что обнаруженное на территории региона тело еще не опознано.